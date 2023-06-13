Минск, Тимирязева 46/4
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Минск, Тимирязева 46/4
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+375 (29) 183-93-60
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Генераторы в аренду

Бензиновый генератор ECO PE 6500 RS
  • Хит
Бензиновый генератор ECO PE 6500 RS
1 отзыв
Цена
30 руб. (Cутки)
Вес: 73.3 кг Вольтметр: Есть Высота: 550 мм Длина: 685 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 512 мм
Цена
30 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-1302RS
Бензиновый генератор ECO PE-1302RS
Цена
20 руб. (Cутки)
Вес: 23 кг Вольтметр: Есть Высота: 470 мм Длина: 370 мм Защита от перегрузки: Есть Розетки 220 В: 16 А Розетки 380 В: Нет Ширина: 390 мм
Цена
20 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-4000RS
Бензиновый генератор ECO PE-4000RS
Цена
25 руб. (Cутки)
Вес: 44 кг Вольтметр: Есть Емкость топливного бака: 15 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть  (защита от низкого уровня масла) Исполнение: открытое Максимальная активная мощность: 2.8 кВт Номинальная активная мощность: 2.5 кВт Охлаждение: воздушное Уровень шума: 67 дБА Число фаз: 1
Цена
25 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-4001RS
  • Хит
Бензиновый генератор ECO PE-4001RS
1 отзыв
Цена
25 руб. (Cутки)
Вес: 44 кг Вольтметр: Есть  (цифровой) Высота: 610 мм Длина: 450 мм Защита от перегрузки: Есть Розетки 220 В: 16 А Розетки 380 В: Нет Ширина: 470 мм
Цена
25 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-7001RS
Бензиновый генератор ECO PE-7001RS
Цена
30 руб. (Cутки)
Вес: 70 кг Вольтметр: Есть Защита от перегрузки: Есть Розетки 220 В: 16 А, 32 А Розетки 380 В: Нет
Цена
30 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-8501S3
  • Хит
Бензиновый генератор ECO PE-8501S3
1 отзыв
Цена
30 руб. (Cутки)
Вес: 84 кг Вольтметр: Есть Высота: 550 мм Длина: 695 мм Защита от перегрузки: Есть Розетки 220 В: 16 А Розетки 380 В: Есть Ширина: 545 мм
Цена
30 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-9001E3FP
  • Хит
Бензиновый генератор ECO PE-9001E3FP
1 отзыв
Цена
30 руб. (Cутки)
Вес: 84 кг Вольтметр: Есть Высота: 695 мм Длина: 545 мм Защита от перегрузки: Есть Розетки 220 В: 16 А, 32 А Розетки 380 В: Есть 16А Ширина: 550 мм
Цена
30 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор WATT WT-4000
Бензиновый генератор WATT WT-4000
Цена
25 руб. (Cутки)
Вес: 40 кг Вольтметр: Есть Время непрерывной работы: 12 ч Высота: 470 мм Длина: 605 мм Емкость топливного бака: 15 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Модель двигателя: 170F Объем двигателя: 212 см3 Охлаждение: воздушное Расход топлива: 1.25 л/ч Розетки 220 В: 16 А  (2 евро) Розетки 380 В: Нет Уровень шума: 69 дБА Ширина: 455 мм
Цена
25 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Brado LT 9000EB-1
Бензиновый генератор Brado LT 9000EB-1
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 69 кг Вольтметр: Есть Время непрерывной работы: 2 ч Высота: 550 мм Длина: 750 мм Емкость топливного бака: 6.5 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Модель двигателя: LT-190F Охлаждение: воздушное Розетки 220 В: 16 А, 32 А Розетки 380 В: Нет Уровень шума: 78 дБА Ширина: 540 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE 3500 RS
Бензиновый генератор ECO PE 3500 RS
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 40.8 кг Вольтметр: Есть Высота: 465 мм Длина: 585 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 430 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE 3800 RS
Бензиновый генератор ECO PE 3800 RS
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 61.1 кг Вольтметр: Есть Высота: 555 мм Длина: 685 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 520 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ECO PE-7000RS
Бензиновый генератор ECO PE-7000RS
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 84 кг Вольтметр: Есть Высота: 710 мм Длина: 540 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 565 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор ELAND LA 3000
Бензиновый генератор ELAND LA 3000
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 42 кг Вольтметр: Есть Емкость топливного бака: 15 л Запуск: ручной Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Объем двигателя: 208 см3
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 T
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 T
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 93 кг Высота: 730 мм Длина: 790 мм Защита от перегрузки: Есть Розетки 220 В: 16 А Розетки 380 В: Есть Ширина: 600 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Geko 6401 ED-AA/HHBA
Бензиновый генератор Geko 6401 ED-AA/HHBA
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 100 кг Высота: 530 мм Длина: 500 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 740 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Rato R1250iS
Бензиновый генератор Rato R1250iS
1 отзыв
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 13 кг Время непрерывной работы: 4 ч Высота: 380 мм Длина: 450 мм Емкость топливного бака: 3 л Запуск: ручной Объем двигателя: 60 см3 Охлаждение: воздушное Расход топлива: 0.7 л/ч Уровень шума: 58 дБА Ширина: 240 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Rato R3000
Бензиновый генератор Rato R3000
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 50 кг Вольтметр: Есть Высота: 430 мм Длина: 595 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 440 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Rato R5500
Бензиновый генератор Rato R5500
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 82 кг Вольтметр: Есть Высота: 542 мм Длина: 683 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 540 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Rato R6000
Бензиновый генератор Rato R6000
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 86 кг Вольтметр: Есть Высота: 542 мм Длина: 683 мм Защита от перегрузки: Есть Ширина: 540 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор Rato R8500D
Бензиновый генератор Rato R8500D
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 100 кг Вольтметр: Есть Высота: 542 мм Длина: 683 мм Ширина: 540 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор WATT WT-6000
Бензиновый генератор WATT WT-6000
1 отзыв
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 86 кг Вольтметр: Есть Время непрерывной работы: 8 ч Высота: 550 мм Длина: 770 мм Емкость топливного бака: 25 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Модель двигателя: 188F Объем двигателя: 389 см3 Охлаждение: воздушное Расход топлива: 2.8 л/ч Розетки 220 В: 16 А Розетки 380 В: Нет Уровень шума: 74 дБА Ширина: 530 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор WATT WT-7000
Бензиновый генератор WATT WT-7000
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 79 кг Вольтметр: Есть Время непрерывной работы: 12 ч Высота: 575 мм Длина: 695 мм Емкость топливного бака: 25 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Модель двигателя: 192F Объем двигателя: 510 см3 Охлаждение: воздушное Расход топлива: 2 л/ч Розетки 220 В: 16 А Уровень шума: 78 дБА Ширина: 535 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
Бензиновый генератор WATT WT-8002
Бензиновый генератор WATT WT-8002
1 отзыв
Цена
33 руб. (Cутки)
Вес: 87 кг Вольтметр: Есть Время непрерывной работы: 8 ч Высота: 440 мм Длина: 705 мм Емкость топливного бака: 25 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Модель двигателя: 192F Объем двигателя: 440 см3 Охлаждение: воздушное Расход топлива: 3.1 л/ч Розетки 220 В: 16 А Розетки 380 В: Есть 16А Уровень шума: 78 дБА Ширина: 540 мм
Цена
33 руб. (Cутки)
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Аренда генератора гораздо выгоднее приобретения мобильной электростанции, особенно при краткосрочном использовании. Подумайте о дорогостоящих эксплуатационных расходах, связанных с приобретением генератора: замена масла и фильтров, запасные части, ремонт и техобслуживание. Сравнивая с этим практичность краткосрочного использования бензинового генератора становится явной.

Доступный прокат генератора

Цена аренды в большинстве случаев зависит от технических свойств и от бренда оборудования. Наша компания предлагает оптимальные по техническим характеристикам, работоспособности и мощности аппараты брендов WATT и ECO. К их основным достоинствам относятся:

  • Механический запуск.
  • Относительно легкий вес.
  • Длительный период непрерывной работы.
  • Простота запуска, использования и управления.
  • Минимальный уровень шума.
  • Работа в ограниченных пространственных условиях.
  • Надежность функционирования.

Аренда генератора представляет собой отличную возможность существенно сэкономить по сравнению с его приобретением. Качественные и функциональные системы обычно имеют высокую стоимость. Для решения разовых задач нет необходимости вкладывать средства в целую электростанцию. При необходимости мы обеспечиваем доставку в нужное время и по согласованному адресу, проведя обучение работе с конкретным оборудованием. Все генераторы напрокат полностью подготовленными и готовыми к эксплуатации.

Независимый источник питания

Обеспечение электроэнергией строй площадок или объектов (частных домов и прочих сооружений) – главная задача для поддержания продуктивности, выполнения работ и организации мероприятий – это обеспечение надежного электроснабжения. В Минске различные службы предоставляют услуги по аренде генераторов. Наша компания выделяется среди конкурентов доступными ценами, предлагая скидки при долгосрочной аренде (от трех дней) и отличные условия эксплуатации генераторов.

Компетентные консультанты нашей компании помогут вам выбрать необходимый аппарат, исходя из ваших конкретных потребностей и задач. Подбирая оборудование, мы учитываем технические свойства, функциональность и размеры, чтобы обеспечить наивысшее удобство и комфорт для клиентов компании. Прокат бензогенератора – самое экономически привлекательное решение, обеспечивающее автономный источник энергии для удовлетворения конкретных потребностей в электроснабжении.