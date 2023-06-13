Цена 33 руб. (Cутки)

Вес: 69 кг Вольтметр: Есть Время непрерывной работы: 2 ч Высота: 550 мм Длина: 750 мм Емкость топливного бака: 6.5 л Запуск: ручной Защита от перегрузки: Есть Индикатор низкого уровня масла: Есть Индикатор уровня топлива: Есть Модель двигателя: LT-190F Охлаждение: воздушное Розетки 220 В: 16 А, 32 А Розетки 380 В: Нет Уровень шума: 78 дБА Ширина: 540 мм